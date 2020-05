Gazzetta – Ibra può restare al Milan

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic appare sempre più incerto. Secondo quanto dichiarato da Mihajlovic, il futuro di Ibra appare sempre più distante da Milano, ma una permanenza all’ombra della Madonnina non è ancora da escludere. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport infatti, Gazidis può ancora convincere lo svedese a restare.

A convincere il giocatore nato a Malmoe potrebbe essere il progetto dei rossoneri. Non sembra infatti un problema economico lo scoglio principale per la permanenza a Milano dello svedese. L’idea di restare a giocare un altro anno, per poi diventare ambasciatore del club, sembra non dispiacere a Zlatan. Servirà però chiarezza nella comunicazione tra club e giocatore. Resta alla finestra il Bologna che punta forte sull’amicizia con Mihajlovic e sul malcontento dello svedese che non è rimasto estasiato dal suo ritorno al Milan.