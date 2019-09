Gazzetta – I veterani in campo per guidare la squadra

Tutti responsabilizzati, loro di più, gli allenatori in campo, che guidano il Bologna in assenza dell’allenatore vero. I leader in campo vedono oggi una defezione tra le loro fila (Danilo out), ma gli altri ci saranno e toccherà a loro trascinare i compagni nella delicata trasferta odierna. Come successo nelle amichevoli e a Pisa, Tanjga e De Leo saranno i riferimenti in panchina. C’è una sorta di flusso di riflessioni continue tra i due vice-Mihajlovic e i senatori rossoblu, una situazione vista a più riprese durante i due ritiri estivi.

La squadra giocherà per Mihajlovic. I leader dello spogliatoio rossoblu hanno a più riprese dimostrato il proprio attaccamento al tecnico serbo. Un allenatore che si è conquistato la fiducia dei propri giocatori, il loro rispetto e che adesso ha la loro più totale ammirazione. Saranno loro gli inviati di Sinisa, quelli che dovranno guidare i giovani nei momenti di appannamento motivazionale.