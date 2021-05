Gazzetta – I tormenti del capitano: il futuro di Poli è in discussione

Il centrocampista attende di capire quale sarà il suo futuro: quest'anno ha giocato poco in rossoblù

La stagione di Andrea Poli non può considerarsi affatto positiva: solo 373 minuti in campo e poche presenze da titolare, in un campionato che lo ha visto diverso tempo ai box per infortunio.

Sono ore di riflessione per il capitano, in attesa di capire quale potrà essere il suo futuro. Il contratto lo lega al Bologna ancora fino al 2022, ma il finale di stagione pone diversi dubbi al centrocampista, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con Sinisa Mihajlovic: il tecnico serbo lo ha schierato spesso nei finali di gara, compresa la sua trecentesima partita in Serie A a Verona. Poli subentrò al 90' e giocò i 4' di recupero, e sicuramente non gli sarà andata giù la cosa. Potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, oltre che l'ultima apparizione dell'ex Milan in rossoblù. Lo stesso Mihajlovic, però, al termine del campionato scorso, evidenziò come abbia voluto lui in primis che i senatori rinnovassero per il loro ruolo all'interno dello spogliatoio, più che per quello in campo. E Poli potrebbe essere ancora utile sotto questo punto di vista, anche in virtù degli addii di Palacio, Danilo, Da Costa e quello probabile di Medel.