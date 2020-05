Gazzetta – I rinnovi: Danilo e Palacio danno un calcio all’età

Palacio e Danilo sono pronti a rinnovare i propri contratti con il Bologna. Con el trenza i rossoblu sono nell’ordine di idee di procedere come l’anno scorso: ovvero attendere il finale di stagione prima di firmare un’estensione. Il rapporto costruito nelle ultime stagioni lascia fiduciosi. Per Danilo il problema più imminente è il rientro in Italia, ma quando riuscirà a tornare in città, sarà ora di discutere il rinnovo, il Bologna dovrà però essere chiaro fin da subito sul loro futuro ruolo in squadra.

I due pilastri dello spogliatoio rossoblu dovranno però entrare nell’ordine di idee ad una prossima annata non sempre da titolari. Nei piani di Sinisa infatti Barrow dovrebbe diventare il nuovo perno dell’attacco rossoblu. In difesa invece il tecnico sogna Tomiyasu al centro del reparto, andando poi ad inseguire un nuovo esterno di difesa nel mercato. Se i due dovessero accettare il nuovo ruolo in squadra, allora i due resterebbero rossoblu anche nel 2020-21. Chi non avrà problemi a rinnovare sarà Angelo Da Costa, il vice-Skorupski è amato dal club e un anno di contratto è un evento praticamente scontato.