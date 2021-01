Gazzetta – I dolori di Musa

Il Bologna è ancora alla caccia della prima punta dal mercato, ma intanto continua la conversione di Musa Barrow in centravanti.

La dirigenza aspetta il gambiano, che dopo la prova sbiadita con la Juve, ha davanti solo la partita con il Milan per convincere il club ad avere fiducia in lui nel ruolo di numero nove, anche se finora ha deluso. Mihajlovic gli chiede di più cattiveria sotto porta e più fame del gol, ma forse queste qualità non appartengono al carattere di Barrow. Musa in questo campionato ha realizzato solo tre reti, contro Cagliari e Spezia, e ha contribuito a solo 9 delle 24 reti segnate dai rossoblù. Non solo lui però vive un momento di difficoltà. Anche Orsolini è fermo infatti a tre reti, anche se appare in ripresa come prestazioni, e dietro i vari Palacio, Skov Olsen e Vignato sono fermi a un gol segnato, mentre Sansone è ancora a zero.

Fonte-Gazzetta