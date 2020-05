Gazzetta – I 7 nodi da sciogliere per la ripresa della Serie A

Sono ancora diversi i dubbi da sciogliere per la ripartenza della Serie A. Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport vengono riassunti in sette punti. Una volta risolti si potrebbe assistere alla conclusione in sicurezza del campionato italiano. Il primo nodo riguarda sicuramente i tamponi. Quante volte andranno fatti? E soprattutto ce ne saranno abbastanza per tutti i club di Serie A.

Il secondo tema è quello della positività. Cosa fare nel caso in cui un giocatore venisse trovato positivo. Al momento le regole d’ingaggio dettate dal Governo impongono una quarantena di 14 giorni. In caso di una nuova positività c’è il rischio che si possa fermare tutto di nuovo.