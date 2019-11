Gazzetta – Gli infortunati recuperano, dubbio solo per Dijks

Sono ricominciati gli allenamenti in casa Bologna e hanno portato con sé buone notizie. Santander è rientrato in gruppo, mentre Tomiyasu è sulla via del recupero, prossimo anche lui al rientro in squadra. Un rientro quello del Ropero che darà alternative in attacco ai rossoblu. Il paraguayano infatti si candida fin da subito ad una maglia da titolare contro il Parma. Mihajlovic lo vede meglio come subentrante, ma questo non esclude un suo probabile schieramento dal primo minuto. A questo si aggiunge anche l’ipotesi Destro che aggiungi ulteriori frecce all’arco del Bologna.

Ancora qualche fastidio invece per Soriano che non è ancora al meglio dopo la contusione rimediata contro l’Inter. Il giocatore sta lavorando al meglio per esserci contro il Parma, non vuole mancare al prossimo appuntamento. Ancora dubbi anche per Mitchell Dijks, il giocatore ieri ha svolto solo terapie per l’edema osseo al secondo dito del piede. Si scoprirà solo martedì-mercoledì se l’ex Ajax potrà o meno andare almeno in panchina nella sfida di domenica prossima.