Garics: “Arnautovic poco rifornito. Obiettivi? Bologna sia più chiaro”

“Marko è un giocatore generoso e ha qualità tali da poter giocare con la squadra, per come lo conosco io, e ho giocato anche assieme a lui, lo rende contento pure l’idea di mandare in gol un compagno. Ma di certo se fino ad ora ha segnato 6 gol è sì perché per un po’ di tempo non ha avuto una forma perfetta ma anche per il fatto che di palloni trasformabili non ne sono arrivati moltissimi. Arnautovic è convinto che il valore della squadra sia ben superiore a quello attuale. Quindi soffre, in questo periodo".