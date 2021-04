Focolaio Covid in Primavera, ancora ferma l’attività

Rimane bloccata l'attività degli uomini di Zauri

Il Bologna ha chiesto infatti il posticipo del match contro il Cagliari, in programma sabato scorso e rinviato il 21 aprile. Il club di Casteldebole attende l'Asl per determinare la durata della quarantena, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Nessun rischio per la prima squadra, nonostante alcuni ragazzi della Primavera si siano uniti ai calciatori che sono rimasti nel capoluogo emiliano e non sono partiti con le proprie nazionali. I giovani sono stati infatti sottoposti agli stessi controlli di Palacio e compagni.