Gazzetta – Figuraccia Bologna

Cinque gol subiti ed eliminazione al primo turno di Coppa per i rossoblù

La stagione del Bologna non poteva iniziare in maniera peggiore. L'eliminazione al primo turno di Coppa Italia, con tanto di 5 gol subiti dalla neopromossa in Serie B Ternana , dovrà far riflettere Sinisa Mihajlovic , che dovrà per forza di cose mettere mano all'assetto difensivo della squadra.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina bastona tutti i giocatori scesi in campo ieri sera: il peggiore in campo è Bonifazi che prende 4, poco meglio Annan, Mbaye e Soumaoro che arrivano a 4,5. Dominguez è il migliore, 6,5 per lui. E dal mercato non è detto che arrivino i rinforzi sperati. Sabatini ieri dopo la partita è stato molto chiaro: "Faremo fatica a investire ancora sul mercato", tradotto, o si vende o la squadra resterà questa. Sul fronte cessioni, la Lazio insiste per Orsolini, ieri per distacco il più vivo dei rossoblù in campo.