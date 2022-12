Gazzetta – Ferguson: “Bologna, la mia gioia. Possiamo crescere”

"Avere due ex calciatori in famiglia, mio zio Barry e papà Derek, mi ha sì portato a vivere e sognare calcio sin da piccolo. Ma anche, e soprattutto, a volerlo vivere e sognare senza offuscare il cognome di famiglia. Consigli? Che non esiste sconfitta o vittoria che possa portarti nel baratro o all’esaltazione. Umiltà. Equilibrio, piedi per terra".