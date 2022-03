Fenucci: “Confido nel lavoro dello staff che sosterrà Sinisa”

Domani il Bologna tornerà ad allenarsi ma senza il suo condottiero che si recherà al Sant’Orsola per combattere contro la malattia. Fenucci ha espresso la sua opinione in merito all'Ansa: “Nessuno avrebbe voluto rivivere questa situazione, proprio perché ci siamo già passati, ogni membro dello staff tecnico, composto da professionisti di qualità, saprà come aiutare l'allenatore e quali responsabilità assumersi per sostenere il proprio capo. Confido nel loro lavoro per far sì che non ci siano contraccolpi sulla squadra, per quella che è la delicatezza della situazione. Per quel che concerne i giocatori, l'impegno non è mai mancato. Mihajlovic ci aveva avvisato della sua situazione fin dai primi segnali e chiaramente la notizia ci ha colpito nel profondo, visto il legame tra noi e lui. Ci tengo a sottolineare l'importante risposta della città e di tutto il tifo, che ha spedito a Sinisa attraverso il club tantissimi messaggi di affetto, a dimostrazione ulteriore di come questo ambiente si sia stretto intorno alla sua figura, con affetto e stima per la persona”.