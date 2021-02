Gazzetta – EuRoberto Soriano, esalta Bologna e attende Mancini

Roberto Soriano con il gol segnato al Sassuolo è arrivato a quota 7 in campionato che sottolineano come il centrocampista rossoblù stia facendo una stagione incredibile.

Soriano è versatile, ha costanza, segna, aiuta e abbina tecnica a quantità, è un giocatore fondamentale per il Bologna. Soriano, però, non è solo nodale nei rossoblù ma lo potrà essere anche in ottica futura con la maglia azzurra a Euro 2021. In Nazionale sono presenti tanti giocatori giovani e forti, ma uno come il 21 rossoblù che sappia dividersi in quattro come lui no e Mancini riflette. Dire che Soriano si divida in quattro non è solo un modo di dire perché parte dal ruolo di trequartista, ma spesso diventa terzo di centrocampo, o quando la squadra deve rimontare si mette nel centrocampo a due. 7 gol e 5 assist in campionato, ma anche le statistiche evidenziano quanto sia prezioso. La sua media di palle recuperate è 5.17, mentre in media per il ruolo è 3.98; nelle occasioni create ha 1.52 contro 0.76 e la percentuale realizzativa è 27% contro 15%. EuRoberto Soriano importantissimo per Mihajlovic e chissà che non lo possa essere anche per Mancini.

Fonte: Gazzetta