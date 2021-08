Gazzetta – Effetto Arnautovic, il Bologna convince

L'arrivo dell'austriaco ha innalzato il livello di tutto l'attacco

L'arrivo di Marko Arnautovic sotto le Due Torri sembra aver rivoluzionato in positivo lo spirito della squadra rossoblù. L'attaccante austriaco ha mostrato subito grande sintonia con Soriano , e più in generale sembra aver dato una scossa all'intero reparto avanzato a disposizione di Mihajlovic : bene Orsolini , anche Santander sembra essersi svegliato.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea proprio questo aspetto, ovvero come l'inserimento nel gruppo squadra di un calciatore del calibro di Arnautovic abbia automaticamente aumentato il livello di tutto il resto della squadra. Con il suo approdo in rossoblù Mihajlovic ha a disposizione un pacchetto offensivo davvero invidiabile: ai nomi sopra citati si aggiungono anche quelli di Barrow, Sansone, Vignato e Skov Olsen. Insomma, un reparto avanzato che può mettere in difficoltà tante difese.