La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina abbozza un undici titolare del Bologna 2019\2020.

Il modulo è quello caro a mister Sinisa Mihajlovic, il 4-3-2-1 con: Skorupski in porta, Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks in difesa, Poli e Pulgar in mediana, Orsolini, Soriano e Sansone dietro all’unica punta Palacio.

Il quotidiano rosa fa fuori dai titolari, quindi, i nuovi acquisti Bani, Tomiyasu e Schouten.