Gazzetta – E’ un gran Bologna

Poker e spettacolo dei rossoblù contro il Pordenone

Poker e spettacolo. La Gazzetta dello Sport utilizza queste parole per descrivere il successo ottenuto dal Bologna in amichevole contro il Pordenone . La sfida si è conclusa con il punteggio di 4-2 in favore dei rossoblù, che hanno trovato la via del gol con quattro giocatori diversi: prima De Silvestri , poi Dominguez , e infine Vignato e Santander .

E i gol potevano essere anche di più, visto che la squadra di Mihajlovic ha colpito tre legni, di cui due con una sola conclusione effettuata da Marko Arnautovic. A proposito dell'austriaco, ieri ha esordito dal 1' ed è rimasto in campo per tutto il primo tempo: ha avuto bisogno di una ventina di minuti di rodaggio, per riprendere il ritmo dopo oltre un mese senza partite, ma poi è cresciuto alla distanza e ha finito molto bene la prima frazione di gioco. La rosea sottolinea che "oltre alle capacità tecniche, è piaciuto anche l’atteggiamento, la voglia di calarsi nel nuovo gruppo e di inserirsi nei meccanismi. Si è speso in pressioni alte e anche in rincorse agli avversari, sicuramente un esordio incoraggiante".