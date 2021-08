Gazzetta – E’ ‘Arna’ letale

Per Gazzetta è Arna letale

L'attaccante austriaco, accolto da centinaia di persone in via Indipendenza il 26 luglio, ha già segnato due gol nelle prime due partite ufficiali e, come riporta Gazzetta, ha già conquistato Bologna: sono state vendute 120 maglie personalizzate con il suo nome, significa 4 al giorno. Dai tempi di Di Vaio non si viaggiava a questa media. Marko ha inoltre trovato casa e sarebbe a San Lazzaro alta in zona residenziale, probabilmente con il fratello vicino e assieme a moglie e figli.