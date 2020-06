Gazzetta – Dopo Palacio anche Da Costa e Danilo fino al 2021

Dopo il sì di Rodrigo Palacio al rinnovo fino al 2021, il Bologna si aspetta a breve la firma anche degli altri veterani in scadenza: Danilo e Da Costa. Sul difensore ex Udinese c’erano tanti dubbi riguardo la permanenza, niente più posto da titolare leggero ritocco al ribasso del contratto. Un avvio di trattativa non delle più semplici, con alcune sirene brasiliane che volevano riportarlo in patria. Alla fine però tutto è finito bene e la storia di Danilo in rossoblu è pronta a rinnovarsi per una terza stagione.

Non è mai esistito invece alcun dubbio sulla permanenza di Da Costa. Il portiere verdeoro ha da sempre rappresentato un punto fermo dello spogliatoio bolognese, a prescindere dallo scendere o meno in campo. La sensazione è quella che alla scadenza di questo contratto, il numero uno rossoblu possa diventare parte dello staff, in veste tecnica o dirigenziale.