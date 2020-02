Gazzetta – Dominguez titolare per dare la svolta

Decimato da squalifiche ed infortuni, sarà una formazione quasi obbligata quella che dovrà schierare Mihajlovic. Ci saranno diversi ritorni tra i titolari per i rossoblu, in primis quello di Mbaye in difesa, ma il più atteso di tutti è sicuramente Nicolas Dominguez. L’argentino si è fin qui visto sporadicamente, con 4 presenze di cui solo una da titolare. Ora toccherà a lui dimostrare il proprio valore per poter poi giocare con maggiore continuità quando la rosa sarà al completo.

Dominguez è un giocatore molto dinamico con grande qualità di palleggio ed inserimento. Un ragazzo duttile, che può giocare sia in mediana, che più avanti, come rifinitore dell’attacco. Proprio in trequarti el principe ha trovato maggiori soddisfazioni in patria. Il suo tecnico al Velez, Heinze, era stregato dai suoi tempi di inserimento e la capacità in zona gol del giovane rossoblu non era meno impressionante. Toccherà a lui sabato prendersi la scena per trascinare il Bologna oltre l’ostacolo Udinese, sempre vincente contro i rossoblu nell’era Mihajlovic.