Gazzetta – Diritti tv: possibile prolungamento se le parti sono compatte

La norma "allunga contratto" sta per essere approvata. Le commissioni Bilancio e Affari Costituzionali hanno approvato il testo. Entro il 27 febbraio entrambe le Camere dovranno convertire il testo in legge.

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione. I diritti televisivi sono la prima fonte di sostentamento del calcio italiano e non basterà questo provvedimento per risolvere i problemi. Il prolungamento riguarderebbe i contratti in essere con Dazn e Sky che portano alla Serie A introiti annuali di 927,5 milioni di euro. I club si riuniranno martedì in assemblea per discuterne, con l'ipotesi di autoprodurre le immagini per assegnarle poi ai diversi broadcaster.