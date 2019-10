Gazzetta – Destro-Santander, ora servono i loro gol

La storia di Mattia Destro al Bologna la conoscono ormai tutti. Un arrivo da eroe, che ha visto però più ombre che luci nelle sue 4 stagioni in rossoblu. Quest’estate Mihajlovic ha deciso di puntare su di lui, ma finora l’attaccante ascolano non ha mantenuto la promessa fatta al tecnico serbo. Siamo solo alla sesta giornata, c’è tempo per ripagare in gol la fiducia di Sinisa, ma i gol del 22 ora servono più che mai.

Soffre di digiuno da gol anche Federico Santander, incapace di gonfiare la rete dall’ultima dello scorso campionato. Contro l’Udinese la prima da titolare della nuova stagione. Bene i primi 20′ poi trasparente. Chissà che andando avanti, il suo ruolo non venga limitato a quello di subentrante, vista la grande capacità di impattare i match a gara in corso.

Zero gol in due è la sostanza. E ora i loro gol servono più che mai. Se all’inizio la squadra era sembrata capace di poter andare in gol con chiunque, ora il Bologna ha segnato solo 1 gol nelle ultime 3 partite, tra l’altro su rigore. Mancando i gol dagli esterni, l’opzione dello sfondamento centrale può diventare necessaria per risolvere il digiuno da gol che affligge i rossoblu.