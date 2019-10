Gazzetta – Destro out fino al 24 novembre, Dijks tenta il recupero

Non migliora la situazione infermeria per il Bologna. Sui rossoblu si abbatte infatti anche la tegola Mattia Destro. Il centravanti ascolano sarà out infatti ancora un altro mese. Il trauma rimediato contro la Roma ha causato un’infiammazione della capsula articolare, il che necessiterà di un discreto periodo di terapie. Tenta invece il recupero last minute Mitchell Dijks. L’olandese infatti vuole esserci contro la Sampdoria, dopo aver saltato anche la trasferta di Torino.

Continuano invece le terapie per Medel e Tomiyasu, con il primo che punta ad esserci per la sfida dell’ex contro l’Inter del 2 novembre. per il giapponese si parla ancora invece di un mesetto fuori. Nonostante la situazione di classifica precaria e l’infermeria piena, l’entusiasmo attorno al Bologna non si è ancora placato. I tifosi rossoblu hanno infatti preso d’assalto il botteghino per la partita di domenica, oltre 20.000 i biglietti già venduti, si va verso le 23.000 unità.