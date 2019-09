Gazzetta – Destro in missione contro la Roma

Mihajlovic sembra pronto a puntare su di lui contro la Roma e questa sembra essere proprio una missione per lui. Destro è pronto a tornare quello di un tempo, o quanto meno ci sta provando. Destro ha già fatto due presenze questa stagione, zero gol ancora, ma il mordente è completamente diverso rispetto quello delle scorse due stagioni. Nell’anno della scadenza del contratto Destro deve convincere la società al rinnovo a suon di gol.

Le condizioni per fare bene sembrano esserci tutte. Finalmente Mattia ha trovato un allenatore che ha piena fiducia in lui, ora sta solo a lui dimostrare che quella fiducia sia ben riposta. Destro alla Roma ha fatto bene, 29 gol in 68 partite, ma il feeling con Garcia e la piazza non è mai totalmente esploso. Contro i giallorossi invece ha segnato solo due gol, ma entrambi decisivi. Uno con la maglia del Milan e l’altro proprio con la rossoblu addosso. Era il 21 novembre 2015, pioggia battente al Dall’Ara, rigore all’ultimo minuto per il Bologna, sul dischetto Destro che fredda Szczesny. Chissà che domenica non replichi la prestazione di 4 anni fa. Potrebbe essere l’inizio perfetto per mantenere la promessa fatta a Mihajlovic di tornare grande.