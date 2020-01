Gazzetta – Denswil torna in gruppo, Medel non ancora

Sembra sempre più pronto al rientro in gruppo Stefano Denswil. L’allenamento di oggi pomeriggio potrebbe infatti rivedere con il gruppo il centrale olandese. Denswil che con ogni probabilità andrà a comporre la linea difensiva nel match di sabato contro il Brescia. Si prevede infatti una linea composta da Mbaye, Bani, Danilo e Denswil. Chi rientrerà sabato è anche Nicola Sansone. L’esterno ha scontato la squalifica e sarà della partita contro il Brescia. Riprenderà il suo posto sull’esterno di sinistra, al posto di Barrow.

Chi invece non ci sarà contro le rondinelle è Takehiro Tomiyasu, squalificato per somma di ammonizioni. Una giornata di sosta per il giapponese rossoblu. Anche Gary Medel non sarà della contesa. Il rientro del cileno è stato rimandato, per evitare ricadute della lesione al bicipite femorale. Un recupero che può attendere, complici anche le ottime prestazioni recenti di Jerdy Schouten.