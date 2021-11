Gazzetta – De Silvestri leader e bomber. Ora si pensa al rinnovo

Terza rete in campionato per il laterale difensivo

Sono già tre le reti in campionato per il laterale difensivo, che non sta facendo rimpiangere Tomyasu, partito in estate direzione Arsenal, giocando bene con continuità da inizio campionato. Dalla stagione 2006-2007 ad oggi il vicecapitano del Bologna ha segnato 24 gol, solo 4 difensori hanno segnato più di lui (Maggio 31, Bonucci e Florenzi 25 e Gosens 24) e per sua stessa ammissione vuole raggiungere la vetta di questa speciale classifica. De Silvestri insieme a Medel, Soriano e Arnautovic è uno dei leader carismatici di questo Bologna. Lorenzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma sia da parte del giocatore sia sul fronte società c’è la volontà di continuare insieme.