Gazzetta – De Silvestri, affidabilità e presenza

Lorenzo De Silvestri contro la Roma tornerà nella sua posizione di laterale basso nella difesa a quattro. Sarà una gara speciale per lui che è cresciuto nella Lazio.

Domenica sarà la sua undicesima partita in undici gare di campionato, 100% di presenze e 911′ minuti in campo. Nella sua prima esperienza in rossoblù sta dimostrando affidabilità, dna da highlander ed esperienza. Mihajlovic non è sorpreso perché lo conosceva bene già da prima, infatti, i due hanno condiviso tre squadre prima del Bologna (Fiorentina, Sampdoria e Torino). Sinisa lo ha voluto sotto le Due Torri perché aveva bisogno che De Silvestri portasse la sua voce in campo e in spogliatoio, in modo da mantenere alto il livello di attenzione, carica e soprattutto malizia che spesso a questo Bologna è mancata.

Fonte: Gazzetta