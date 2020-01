Intervenuto in conferenza stampa, De Leo ha placato le polemiche inerenti alle dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic rilasciate negli ultimi giorni.

L’allenatore in seconda ha infatti dichiarato: “Non mi interessa fare polemica, il mister non si è fatto coinvolgere dalle reazioni ma non è bello che alcuni commenti abbiano toccato la sua situazione personale”