Gazzetta – Danilo si ferma, Tomiyasu, Denswil e Bani sgasano

Se il Bologna impressiona per la sua aggressività e il suo gioco offensivo, la tenuta difensiva è stata fondamentale per portare a casa le vittorie. Purtroppo i rossoblu saranno orfani del proprio leader di reparto. Danilo infatti durante la settimana si è fermato ai box per un problema muscolare. Quasi impossibile il suo recupero per Brescia, un’assenza pesante, per un giocatore che ha saltato appena 18 partite negli ultimi 6 anni.

In casa Bologna si studia quindi una nuova linea difensiva, inedita negli incontri ufficiali. Le opzioni sono diverse, la prima contempla Tomiyasu al centro del reparto, il suo ruolo naturale, accanto a Denswil, con il ritorno di Mbaye dal primo minuto. Un’alternativa prevede il debutto ufficiale di Bani in rossoblu dal primo minuto. Un’ultima opzione potrebbe mettere Medel al centro della difesa, con uno tra Schouten e Dzemaili a dirigere il gioco. L’unica certezza è Mitchell Dijks, insostituibile alfiere dello scacchiere di Mihajlovic.