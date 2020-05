Gazzetta-Da Skov Olsen a Dominguez, il Bologna cerca risposte

L’eventuale ripartenza del campionato non può e non deve cambiare l’obiettivo del Bologna che proverà in tutti i modi ad accaparrarsi un posto in Europa League.

La formazione rossoblu, vera sopresa del campionato, attualmente si trova in decima posizione, un piazzamento tranquillo e che lascia ben sperare in vista di una possibile ripartenza.

Tuttavia però la società non sembra aver trovato le giuste risposte da due giocatori, attesissimi non solo dai propri tifosi ma anche da tutti gli appasionati di calcio visto il grande talento a loro disposizione.

Stiamo parlando di Dominguez e Skov Olsen, due giocatori arrivati dal mercato e per cui è stato fatto uno sforzo economico notevole per strapparli alla concorrenza dei top club.

Nonostante il loro valore però i due non sembrano aver ancora trovato la giusta quadratura nello scacchiere di Mihaijlovic, alternando ottime prestazioni a gare opache e tutt’altro che indimenticabili.

La società, in accordo col mister, si aspetta qualcosa in più dai due e spera che al ritorno in campo possano dare il proprio contributo alla causa rossoblu per raggiungere la tanto ambita Europa.

Con la pausa forzata e tanto tempo per adattarsi chissà che entrambi i giocatori non siano riusciti ad acquisire al meglio quanto chiesto da Sinisa e riuscire ad esprimere il loro calcio con semplicità. I tifosi aspettano e intanto non fanno mai mancare il loro calore ad una piazza che mai come quest’anno si è dimostrata forte e compatta contro qualsiasi tipo di avversità.

Fonte: Gazzetta dello Sport