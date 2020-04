Gazzetta-Da Costa nel Bologna conta come i titolari

Angelo Da Costa è un giocatore atipico, uno di quelli che è difficile da trovare in qualsiasi squadra. 37 anni tra qualche mese, può essere considerato come uno dei leader assoluti dello spogliatoio rossoblu. Arrivato nel 2015, insieme a Mbaye, quando il Bologna militava in Serie B, ha totalizzato 45 presenze ed ha sempre dato il massimo.

Non stiamo sicuramente parlando di un fuoriclasse, ma di certo Da Costa può essere considerato da tutti un professionista esemplare. Viene definito come l’intellettuale del gruppo, legge libri per caricarsi e caricare i compagni prima delle partite e tutto lo spogliatoio vede in lui un punto di riferimento. Durante questa stagione è sceso in campo soltanto due volte, contro l’Udinese sia in Coppa Italia che in campionato.

A giugno il suo contratto andrà in scadenza mentre a novembre compierà 37 anni, il Bologna tuttavia programma il rinnovo. La storia d’amore e fedeltà tra Da Costa ed i colori rossoblu è destinata a durare ancora qualche anno, un rapporto duraturo caratterizzato da valori che vanno oltre i 90 minuti in campo.

Fonte: Gazzetta dello Sport