Gazzetta – Crotone e Bologna tra gol, assist e Africa

Crotone-Bologna sarà anche Simy-Barrow. I due giocatori, tra i migliori marcatori africani in Serie A, saranno decisivi nel trascinare le rispettive squadre verso una vittoria fondamentale: i calabresi per rimanere agganciati al treno salvezza, i felsinei per tagliare definitivamente il traguardo.

12 gol per Simy che, nonostante le movenze sgraziate “ha lo stesso peso che ha Lukaku nell’Inter”, come dichiarato da Mihajlovic in conferenza stampa. Dopo essere stato il primo calciatore africano ad arrivare in cima ad una classifica marcatori in un campionato professionistico italiano(la scorsa stagione in Serie B), si sta confermando definitivamente in A, battendo anche il record di Oba Oba Martins diventanto così anche il primo nigeriano ad aver segnato più gol in una singola stagione. L’ultima trasferta del Bologna a Crotone fu decisa proprio dallo stesso Simy: terminò 1-0 per i padroni di casa e sulle panchine siedevano Zenga e Donadoni(era il 2018). Dall’altra parte c’è Barrow, che ha una storia calcistica che si intreccia con Crotone: era il 18 febbraio del 2018 quando Gasperini lo fece esordire in Serie A allo Scida. E si intreccia anche con lo stesso Simy, perchè prima dell’ariete degli squali, l’ultimo africano capace di realizzare almeno una rete in 4 gare di fila è stato proprio Musa nel luglio 2020. Oggi sarà anche Nigeria-Gambia, in una sfida che promette gol e spettacolo: “il gol for Africa”sarà cosa loro.

Fonte-Gazzetta