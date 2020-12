Gazzetta – Gli aggiornamenti di mercato

Il 4 gennaio aprirà il mercato e la dirigenza rossoblù valuta come muoversi. Gli obiettivi restano quelli di consegnare a Mihajlovic un difensore centrale e una punta, evitando di spendere cifre importanti.

In cima alla lista dei nomi presenti nel taccuino di Bigon e Sabatini c’è Roberto Inglese che ha un valore di 15 milioni, per il quale il Parma sarebbe disposto a trattare, ma il Bologna non è disposto a spendere così tanto. La tattica della dirigenza rossoblù è quella di attendere gli eventi e i momenti in uscita anche da altri club. Tra questi c’è Sam Lammers che l’Atalanta vuole piazzare in prestito perché bloccato da Muriel e Zapata e il Bologna riflette. Il Torino ha offerto Edera, per il quale sarebbe un ritorno, ma la squadra di Mihajlovic di esterni ne ha in abbondanza. Sempre in casa granata ci sarebbe la pista che porta a Nkoulou, ma il centrale sembra indirizzato in Francia.

Fonte: Gazzetta dello Sport