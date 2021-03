Gazzetta – Compiti per casa per Schouten, Orsolini e Dominguez

I tre giocatori sono rimasti a Casteldebole: l'obiettivo è migliorarsi

Tra questi, sono presenti 3 giocatori che volevano far parte invece delle loro selezioni: Schouten, Orsolini e Dominguez sono rimasti infatti a Bologna, non convocati, per un motivo o per l'altro, dai loro rispettivi ct. Il Sudamerica è fermo, quindi niente viaggio transcontinentale per Dominguez. L'obiettivo di scalare le gerarchie di Lionel Scaloni è solo rimandato: il numero 8 rossoblù è visto di buon occhio dal ct che aveva già dimostrato di credere in lui. Ora che sta trovando continuità in termini di prestazioni, le sue quotazioni sono in ascesa. Chi invece è rimasto(temporaneamente) fuori dalla Nazionale è Orsolini che, complice un momento non brillante, sfrutterà questa sosta per riprendersi un posto prima nel Bologna e poi negli azzurri. E c'è anche chi sperava in una convocazione in questa tornata, che però non è arrivata: Schouten vuole far parte della sua Olanda, ma ancora la chiamata non c'è stata. Chissà che il suo primo gol in rossoblù e un finale di stagione di nuovo in crescita possano convincere il ct De Boer, che ha già dichiarato di seguirlo attentamente.