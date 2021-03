Gazzetta – Compiti a casa per 3 rossoblù: Schouten, Orsolini e Dominguez al lavoro

Niente nazionali per Schouten, Orsolini e Dominguez. I tre puntavano a una convocazione ma, per un motivo o per l’altro, sfrutteranno questa sosta per lavorare a Casteldebole.

Dominguez è rimasto a Bologna perchè gli imegni della sua Argentina sono fermi: il Sudamerica è fermo per covid e quindi Nico si risparmierà un viaggio transcontinentale, per cercare di migliorarsi in rossoblù. L’obiettivo di scalare le gerarchie della mediana del ct argentino Lionel Scaloni è solo rimandato, perchè il tecnico vede di buon occhio il lavoro che sta facendo Dominguez in questi anni. Per lui, 7 presenze e un gol con la Selccion, mentre con i felsinei sta trovando la continuità che l’hanno scorso gli era mancata. Chi è uscito temporaneamente dai radar della Nazionale è invece Riccardo Orsolini che, complice un periodo non brillante, non è stato convocato da Mancini. La sosta gli farà bene per cercare di tornare ai suoi livelli, riconquistando la fiducia di Sinisa Mihajlovic. C’è anche chi, invece, in questa tornata sperava in una chiamata: Jerdy Schouten ci teneva a vestire la maglia dell’Olanda ma il ct De Boer ancora non gli ha dato una possibilità, anche se ha dichiarato di seguirlo attentamente. Imprescindbile per la prima parte di stagione rossoblù, il mediano olandese ha trovato il suo primo gol a Crotone, che potrebbe rilanciarlo dopo un caldo di forma e di concentrazione. La sosta sarà utile a tutti.

Fonte-Gazzetta