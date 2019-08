Gazzetta – Come si presenta il Verona

Il Verona che vedremo affrontare il Bologna questa sera, difficilmente sarà quello che osserveremo per il resto della stagione. In settimana sono arrivati due rinforzi importanti: Claud Adjapong è stato prelevato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, con la stessa formula è arrivato Amrabat dal Bruges e a breve sarà ufficializzato anche Pessina. Ma l’Hellas si presenta alla prima di campionato con una squadra che potrebbe subire ancora sconvolgimenti dal mercato, in particolare il reparto offensivo ha bisogno di un altro innesto, come espresso anche da Juric che si dice però soddisfatto del mercato, e si sta inseguendo Barrow.

Al di là del mercato, oggi si gioca, Verona in campo con il 3-4-2-1: davanti a Silvestri la linea difensiva sarà formata da Rrahmani, Kumbulla e Empereur, mentre a centrocampo giocheranno Faraoni, Henderson, Veloso e Lazovic. Alle spalle di Tupta unica punta, ma occhio a Pazzini, ci saranno Verre e Zaccagni. Molti volti nuovi in squadra, ma la sensazione è che i gialloblù siano ancora alla ricerca di certezze.