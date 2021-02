Gazzetta – Com’è lontano Saputo

Gazzetta si sofferma sulla lontananza di Joey Saputo, ormai della durata di un anno.

L’ultima volta a Bologna del presidente risale esattamente a un anno fa, era il 15 febbraio e il Bologna perdeva 0-3 in casa con il Genoa. Da allora, complice la pandemia, non è più tornato. Sono cinque i punti su cui si sofferma Gazzetta. 1 La lontananza di Saputo, che inizia a pesare. C’è malcontento nella piazza e fioriscono rumors di un suo presunto disinteresse. Bologna è conscia dei suoi investimenti ma lo vorrebbe più vicino. 2 Il video dal bus ha fatto il giro del web e il Bologna ha dovuto scusarsi. 3 Gli alti e bassi di una squadra che non cresce. 4 Nuovo Dall’Ara, il Bologna sta cercando partner industriali e l’impianto temporaneo dovrebbe sorgere al Caab. 5 Ai dubbi di Mihajlovic può rispondere il mercato estivo e Arnautovic resta nel mirino.