Gazzetta – C’è sempre Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu vale per tre: da difensore centrale a laterale, prima a sinistra e poi a destra contro l’Atalanta, andando anche in rete.

E’ lui il vero jolly di questo Bologna, primo in tutto il campionato ad ingaggiare duelli di testa, terzo per averne vinti, ha sempre giocato in tutte le 14 partite, senza saltare manco un minuto. In lui i rossoblù hanno trovato un potenziale top player che fa già gola sul mercato interno e internazionale, Milan e Roma su tutte. Pagato 9 milioni di euro, la sua valutazione di 20 milioni come base di partenza sarebbe già una bella plusvalenza per le casse del club felsineo. Alla ripresa Tomi tornerà a fare il centrale, dove c’è bisogno della sua tecnica di base per il gioco dal basso, ma continuerà ad applicarsi come tuttofare per aggiungere qualcosa e migliorare il suo profilo personale, già ricco.

Fonte-Gazzetta