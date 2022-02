Gazzetta: capienza stadi al 75% dal 27 febbraio

Può aumentarela capienza negli impianti portivi

Già dal 27° turno di Serie A, nel fine settimana del 27 febbraio, gli impianti all’aperto dovrebbero raggiungere il 75%, e il 60% quelli al chiuso. Alla luce dei nuovi dati sui contagi è stato possibile anticipare l’aumento della capienza, poiché la data di riferimento per discutere sul decreto Covid era fissata per il primo marzo. I tempi, dunque, potrebbero essere anche più brevi del previsto: il Senato ha calendarizzato la discussione tra lunedì e martedì prossimi. Se la Camera dovesse procedere velocemente come il Senato, non è da escludere che il provvedimento possa essere già effettivo per la giornata del 19-20 febbraio. L’obbiettivo finale è quello del 100%, al quale sta lavorando la Sottosegretaria Vezzali. Al momento non c’è ancora una data ma vedendo come sta procedendo per il 75% c’è ottimismo. In Inghilterra capienza già al 100%, e anche in Francia in poco tempo sono stati fatti passi da giganti. Sarebbe senz’altro un segnale positivo nella lotta alla pandemia.