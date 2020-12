Gazzetta – Caccia al centravanti

Il Bologna, come ricordato a più riprese da Mihajlovic, è alla ricerca di una prima punta e pur di accontentare il proprio mister non sono da escludere operazioni in prestito. Ecco, allora, che la Gazzetta dello Sport ha raccolto alcuni nomi.

Il primo nome uscito nei giorni precedenti è quello di Roberto Inglese che a Mihajlovic piace da sempre per il dinamismo, la visione della porta e per il contributo che dà alla squadra. Il Parma lo deve riscattare dal Napoli per 18 milioni più 2 di bonus, cifra ritenuta troppo alta dal Bologna considerando che si tratta di un ventinovenne. Il costo, però, potrebbe abbassarsi con l’inserimento nella trattativa di Skov Olsen, che piace ai ducali ma i rossoblù non hanno alcuna intenzione di cedere l’ala danese e anche per questo motivo la formula più probabile è quella del prestito secco.