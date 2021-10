Gazzetta – Bonifazi si ferma

Ieri ha lasciato il campo per un problema al polpaccio, oggi le verifiche

Kevin Bonifazi ha dovuto terminare anticipatamente la sua seduta di allenamento a causa di un problema fisico: un indurimento del polpaccio che gli ha impedito di continuare la partitella con i compagni. L’eventuale assenza di Bonifazi creerebbe un problema a Mihajlovic per la formazione da schierare domenica l’udinese. Il difensore italiano era il maggior candidato per partire titolare al posto di Medel. Il pitbull è infatti atteso a Bologna solamente per sabato, avendo anche nelle gambe la possibile fatica della partita che il Cile giocherà nella notte tra giovedì e venerdì: per questo è probabile che Mihajlovic gli volesse concedere un turno di riposo. Le condizioni di Bonifazi saranno valutate nella giornata di oggi. Qualora Kevin non dovesse essere disponibile per domenica, Mihajlovic ha due alternative: schierare Medel dal primo minuto nella difesa a tre con Theate e Soumaoro oppure scegliere di dare una maglia da titolare a Louis Binks che durante questa sosta Sinisa ha inserito nei meccanismi della difesa a tre.