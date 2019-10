Gazzetta – Bologna terzo per possesso, ma non si conclude

Subito dietro a Napoli e Sassuolo, il Bologna è la squadra che tiene maggiormente il possesso di palla. Eppure il mantenimento del pallino del gioco non porta al gol. Manca l’istinto killer ai rossoblu, per capitalizzare quanto costruito. I sette gol segnati finora, sono frutto di una fiammata iniziale che adesso appare spenta. Il gioco dispendioso rossoblu, rende i giocatori poco cinici sotto porta, Soriano è l’esempio principe di questa attitudine.

Il fulcro del gioco rossoblu passa dalle ali, oltre che dai piedi di Soriano. Orsolini e Sansone sono infatti tra i primi per tiri effettuati in tutto il campionato, ma sono anche tra quelli che tirano di più fuori dallo specchio. Questi dati mostrano come il Bologna veda la porta ma non riesca a trovare la precisione. Manca quell’essere smaliziati e cinici che tanto è caro a Mihajlovic. L’atteggiamento non è cambiato, ora bisogna ritrovare il killer-istinct per tornare a vincere.