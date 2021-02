Gazzetta – Bologna si interroga: Mihajlovic resta o se ne va?

‘Ogni tanto andrebbe bene se i tifosi si arrabbiassero’, le parole scolpite nella pietra da Sinisa Mihajlovic prima di Parma-Bologna di dieci giorni fa. Bene, ora sono arrabbiati dopo la faccenda del video dal pullman della fiaccolata con le battutine del mister.

La città si è divisa, il mister è fatto così, ha sbagliato, ma è pur sempre quello che ci ha fatto vedere del calcio e ci ha salvato. Il pari con il Benevento non ha risolto una stagione ancora sotto tono e i 500 presenti in via Andrea Costa chiedono ancora chiarimenti. Ma in città la vera domanda è un’altra: Sinisa ha due anni di contratto, rimarrà? Forse dipenderà anche dalle ambizioni del Bologna, dopo il Parma disse ‘vedremo in estate anche gli investimenti e ci confronteremo’, ma resta un dato di fatto: Mihajlovic adora la città, quella che tra l’altro gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Sinisa è tornato divisivo, ma non vorrebbe che venti secondi di video rovinassero tutto il resto.