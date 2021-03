Gazzetta – Bologna-Samp, sfida romanzo

Negli ultimi 40 anni, le vicende tra Bologna e Sampdoria potrebbero essere materia di romanzo.

Il primo, stagione 1981/82, fu il passaggio di Roberto Mancini dai rossoblù ai blucerchiati. L’attuale CT della Nazionale Italiana era considerato il bimbo d’oro delle giovanili di Casteldebole tanto che venne aggregato da Tarcisio Burgnich in prima squadra a 16 anni. Tuttavia, la proposta della Samp convinse il presidente Fabbretti a cedere il Mancio. Quattro anni dopo toccò a Gianluca Pagliuca fare lo stesso viaggio Bologna-Genova, per poi tornare sotto le Due Torri. Nel 1998 finalmente un percorso inverso: Beppe Signori, spedito in Liguria ed etichettato come giocatore sul viale del tramonto, passò in Emilia e a suon di gol portò i felsinei al successo in Intertoto. Dopo il ritorno a Bologna, Pagliuca rischiò la vita nella trasferta a Marassi, con i tifosi di casa che lanciarono ogni cosa in campo, per vendicare la retrocessione della Samp per mano proprio del Bfc l’anno prima. Solo sei anni dopo la Doria fu in grado di ricambiare lo “sgarbo”, condannando il Bologna alla retrocessione con un pari.

Fonte-Gazzetta