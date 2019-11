Gazzetta – Bologna, quanti errori e quanti punti persi

Solo chi non fa nulla, non sbaglierà mai. Il Bologna però sembra avere un abbonamento speciale per gli errori pesanti. È già capitato più volte quest’anno che i rossoblu lasciassero punti per strada per colpa di errori banali. Il risultato è una classifica buona ma che non rispecchia la mole di gioco che crea questa squadra. C’è chi pensa a un possibile ritorno di Lyanco per rinforzare il reparto, anche se per ora resta un’ipotesi campata per aria.

Quello su cui il Bologna deve lavorare è la solidità di reparto. Quelli che hanno fatto capitolare i rossoblu contro la Roma, quando da una punizione per mano di Santander, in una serie di errori da effetto domino, i giallorossi trovano il gol vittoria. Una serie di scelte sbagliate che comporta spesso la rimessa in discussione di risultati positivi, uno degli ultimi l’errore di Orsolini contro la Sampdoria, quando innesca il gol di Gabbiadini. Sicuramente lo staff di Sinisa lavorerà su questi problemi, ma il fatto che stia succedendo già da un po’, comincia a far diventare queste situazioni, statistiche molto rilevanti.