Gazzetta – Bologna, ora si scalda Ravaglia

Con l'assenza di Skorupski per covid, Mihajlovic pensa di nuovo all'impiego dell'ex Primavera

Una tegola in più per Sinisa Mihajlovic, che per questa partita non avrà anche Palacio (squalificato) e che in questa settimana avrà a disposizione i nazionali solo da giovedì. Grazie anche ai progressi del portiere polacco, la difesa rossoblù è diventata più solida, ma per la seconda volta in questa stagione il numero 28 è costretto a fermarsi. Questa volta per contagio da covid, che a Casteldebole si era palesato solo con i casi isolati di Hickey e Ravaglia. Segno che la bolla rossoblù funziona. L'ultimo periodo senza Skorupski, il Bologna perse punti e produsse il parziale peggiore. In quell'occasione Sinisa diede una possibilità a Federico Ravaglia, poi bloccato dall'infortunio e dal covid. Ora il prodotto del vivaio si scalda, con il tecnico serbo che potrebbe ridargli una chance per capire le sue qualità. Anche per scongiurare il tabù vice: con il secondo portiere in campo, il Bologna non ha mai vinto (2 sconfitte, 5 pareggi e 14 gol subiti).