Gazzetta – Bologna offensivo, Sinisa prova il tridente

Mihajlovic prova il tridente

Tutte le volte in cui il Bologna si è trovato in difficoltà, Mihajlovic ha cercato soluzioni innovative per invertire la rotta.

È successo nel girone d’andata, quando dopo la sconfitta di Empoli, ha effettuato un cambio tattico significativo passando dalla difesa a quattro a quella a tre. Anche in questo momento Sinisa sta pensando di cambiare qualcosa per riaccendere la scintilla di un Bologna che pare smarrito. Oggi riprendono gli allenamenti e il tecnico serbo continuerà a provare il tridente per ridare alla squadra un gioco più propositivo. D’altronde avrebbe gli uomini perfetti per farlo con Orsolini e Barrow al fianco di Arnautovic. Il nuovo modulo permetterebbe anche al bomber austriaco, con due uomini vicino, di agire maggiormente da finalizzatore che non da playmaker. Questo eventuale 3-4-3 sarebbe il quinto modulo cambiato da Mihajlovic da quando è seduto sulla panchina del Bologna.