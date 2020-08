Gazzetta – Bologna, è tempo di raduno

E’ ripartita ieri la stagione calcistica del Bologna. I calciatori si sono radunati a Casteldebole per effettuare tamponi e test sierologici per verificare un’eventuale positività da Coronavirus, gli esiti sono attesi tra oggi e domani. Come ampiamente previsto assente Mihajlovic, già certo di essere positivo alla malattia e costretto all’isolamento domiciliare per almeno quattordici giorni.

La preparazione in vista dell’inizio del campionato sta per iniziare. A dirigere le operazioni ci sarà quindi Miroslav Tanjga, il vice di Mihajlovic, visto che il tecnico serbo non potrà fare altro che seguire i propri ragazzi da remoto. Si ripete quindi il copione dello scorso anno, quando la leucemia fermò Sinisa e lo costrinse a non poter partire per il ritiro di Pinzolo con la squadra. Nella giornata di ieri il primo ad arrivare è stato Roberto Soriano, seguito dal neo acquisto Vignato che proprio ieri ha festeggiato 20 anni. Tra gli ultimi Orsolini e Tomiyasu. Tutti si sono recati al centro tecnico su auto di lusso e SUV, con l’eccezione di Da Costa arrivato a piedi e Juwara che si è presentato in monopattino.