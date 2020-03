Gazzetta-Bologna e Sinisa puntano sul “piccolo Dybala”

Uno dei personaggi più chiacchierati dell’ultima sessione di calciomercato invernale, Emmanuel Vignato, talento cristallino promesso sposo del Bologna ormai non più una promessa.

Secondo la società clivense infatti i rossoblu si sono assicurati un vero e proprio talento che in pochissimo tempo sarà capace di entrare nel cuore dei tifosi del Bologna.

Definito come “il piccolo Dybala” ha da sempre impressionato ed è pronto al grande salto.

La scelta di non aspettare la fine del contratto con il Chievo per poi firmare con il Bologna da svincolato ha catturato l’attenzione in positivo nei confronti di un ragazzo capace di stupire dentro e fuori dal campo.

Bologna si appresta dunque ad accogliere Vignato, predestinato dal futuro assicurato e già pronto per una piazza importante ed esigente come quella rossoblu.

Fonte: Gazzetta dello Sport