Gazzetta – Bologna, così non va

La difesa è senza dubbio il reparto più carente: la partenza di Theate ha indebolito un settore che già con il belga aveva mostrato diverse lacune, ora è il momento di investire sul mercato per accaparrarsi almeno due difensori centrali di primo ordine. Da migliorare anche la situazione legata all'attacco: non si può pensare che il solo Arnautovic possa risolvere tutti i problemi in fase realizzativa, in questo senso l'arrivo di Shomurodov può essere determinante.