Gazzetta – Bologna-Cagliari è sfida da duri

Walter Zenga e Sinisa Mihajlovic sono amici, ma stasera si sfideranno per l’Europa. Si sono conosciuti in un biennio alla Samp a metà anni novanta e Walter ha sempre avuto parole dolci per Sinisa, soprattutto nei giorni duri della malattia: “Mi ha insegnato a non mollare e a essere sempre se stessi”.

Stasera si affronteranno da avversari ma il legame rimane, ed entrambi per certi versi si assomigliano come anche il presidente Ferrero sottolineò quando assunse Zenga come allenatore della Samp: “L’ho preso perché è quello più simile a Mihajlovic”, disse all’epoca. Poi il coraggio di entrambi, quello di Sinisa mostrato un anno fa nell’affrontare la sfida più dura della sua vita, quello di Zenga quando accettò di allenare la Stella Rossa. Zenga ricorda l’aiuto di Sinisa: “Mi aiutò lui a capire la mentalità e ad ambientarmi”, disse a Gazzetta l’uomo ragno. Zenga poi vinse il campionato con la Stella, la squadra che Mihajlovic contribuì a portare sul tetto d’Europa. Stasera i due si affronteranno, duri e puri e un po’ sovrapponibili.

Fonte Gazzetta.